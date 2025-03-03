Прямой рейс из Алматы в Дананг запускает Air Astana

С 4 июня 2025 года Air Astana запускает новый прямой маршрут из Алматы в Дананг (Вьетнам). Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам — на современных и комфортабельных авиалайнерах Airbus A321LR, передает inAlmaty.