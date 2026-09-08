МАРЬИНА РОЩА
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МАРЬИНА РОЩА

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Жителей Марьиной Рощи приглашают на День муниципального округа

10 сентября в сквере на Полковой улице пройдёт празднование Дня муниципального округа Марьина Роща. Мероприятие начнётся в 18:30.

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