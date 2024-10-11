"Триумф" путает карты Израилю. Теперь уже точно. Российские С-400 развернуты под Исфаханом и готовы к встрече израильтян

Иран вообще-то на роли изгоя в мусульманском мире, ибо они шииты, у которых давние распри с суннитами. Потому на исламский мир Иран не сильно опирается, у него самый надёжный союзник Россия.

А Посейдон и Ярс с ответным визитом в гости к Шерхану, пока Табаки будут в бетон закатывать.

В

Василий

Каддафи рассчитывал на полную поддержку своих единоверцев-мусульман, все были сунниты. Но что-то пошло не так, и его единоверцы легко и просто его предали. Кстати, в Европе тоже полно православных славян, можно сказать братьев по крови и вере, но все они нас легко предали тоже.