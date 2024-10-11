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"Триумф" путает карты Израилю. Теперь уже точно. Российские С-400 развернуты под Исфаханом и готовы к встрече израильтян

"Триумф" путает карты Израилю. Теперь уже точно. Российские С-400 развернуты под Исфаханом и готовы к встрече израильтян

Вчера мирные граждане третьего по величине города Ирана Исфахан были разбужены громкими хлопками и пролётами реактивной авиации.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Иран  вообще-то  на роли  изгоя  в мусульманском мире, ибо они шииты, у которых давние распри  с суннитами. Потому  на исламский  мир Иран не сильно опирается, у  него  самый  надёжный  союзник Россия.
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15 час.
ВВ
Владимир Витковский
А Посейдон  и Ярс с ответным визитом в гости к Шерхану, пока Табаки будут в  бетон закатывать.
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11 час.
В
Василий
Каддафи рассчитывал на полную поддержку своих единоверцев-мусульман, все были сунниты. Но что-то пошло не так, и его единоверцы легко и просто его предали. Кстати, в Европе тоже полно православных славян, можно сказать братьев по крови и вере, но все они нас легко предали тоже.
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6 час.

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