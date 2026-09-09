Политолог Асафоф: переговорный процесс по Украине будет продолжительным

Директор лаборатории новых технологий ЭИСИ Александр Асафов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что в ближайшее время может появиться дорожная карта по завершению конфликта на Украине.
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