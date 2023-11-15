Война компроматов и поиск выхода из войны. Украинские эксперты о ситуации во властных структурах страны

© AP / Tom Williams Некоторые западные партнеры Киева настроены на то, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров с Москвой, это нужно для поиска средств и для того, чтобы получить временную передышку.
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