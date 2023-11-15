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Война компроматов и поиск выхода из войны. Украинские эксперты о ситуации во властных структурах страны

Война компроматов и поиск выхода из войны. Украинские эксперты о ситуации во властных структурах страны

© AP / Tom Williams Некоторые западные партнеры Киева настроены на то, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров с Москвой, это нужно для поиска средств и для того, чтобы получить временную передышку.

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Комментарии
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Лев Добрый
Главное, чтобы наши лохи опять не поддались на ловушку пиндо-сранцев США! А то, в знак доброй воли, вернут Запорожскую и Херсонскую области бандеровцам!👀😱😜👈
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17 час.

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