Ночью 4 региона столкнулись с угрозой БПЛА, в результате которой есть погибший

В России за ночь 11 сентября успели атаковать четыре региона. Если в Саратове после атаки дронов никто не пострадал, то в Белгородской области мужчина погиб на месте и еще одна женщина пострадала.
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