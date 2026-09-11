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Север Пресс

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Ночью 4 региона столкнулись с угрозой БПЛА, в результате которой есть погибший

Ночью 4 региона столкнулись с угрозой БПЛА, в результате которой есть погибший

В России за ночь 11 сентября успели атаковать четыре региона. Если в Саратове после атаки дронов никто не пострадал, то в Белгородской области мужчина погиб на месте и еще одна женщина пострадала.

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