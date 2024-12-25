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В Новосибирске возбудили дело против экс-начальника МКУ "Гормост"

В Новосибирске возбудили дело против экс-начальника МКУ "Гормост"

Бывшего чиновника подозревают в превышении полномочий при заключении контракта на ремонт Октябрьского моста.

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