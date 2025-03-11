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Царьград

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Заняла место в строю после гибели брата: История девушки-контрактницы

Заняла место в строю после гибели брата: История девушки-контрактницы

Татьяна – на вид совершенно домашняя, спокойная девушка. Но на самом деле – это стержневой человек, крепости её духа может позавидовать любой мужик.

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