Следующие стадии переговоров с Украиной могут быть посвящены обсуждению вариантов достижения прекращения огня, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, 17 мая передает телеканал «Соловьев.
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