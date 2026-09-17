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Копеечка - Объявления Донбасса

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3х ком. Дом, 80м.кв., качественный ремонт, теплый пол, Топаз / Маяк в Донецке - 8 000 000 руб

3х ком. Дом, 80м.кв., качественный ремонт, теплый пол, Топаз / Маяк в Донецке - 8 000 000 руб

Продам 3х комнатный Дом, 80м.кв. с новым / качественным ремонтом на Топазе / Маяке (ориентир ул. Вознесенского / Агротехническая).

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