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Фанаты на расовой почве оскорбляли форварда «Суонси» Обафеми после перехода в «Бернли» в аренду

Нападающий «Суонси» Майкл Обафеми подвергся расистским оскорблениям в соцсетях. После перехода Обафеми в «Бернли» на правах аренды до конца сезона фанаты «Суонси» подвергли игрока оскорблениям на расовой почве в социальных сетях.

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