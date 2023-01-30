Фанаты на расовой почве оскорбляли форварда «Суонси» Обафеми после перехода в «Бернли» в аренду

Нападающий «Суонси» Майкл Обафеми подвергся расистским оскорблениям в соцсетях. После перехода Обафеми в «Бернли» на правах аренды до конца сезона фанаты «Суонси» подвергли игрока оскорблениям на расовой почве в социальных сетях.
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