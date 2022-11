Джеймс Ганн пообещал связать фильмы, сериалы и игры DC в общей вселенной; актёр играющий Венома намекнул на скорые новости о Marvel's Spider-Man 2; God of War: Ragnarök стала лучшей игрой 2022-го по версии журнала TIME; на сайте The Game Awards началось голосование за игру года по версии пользователей; глава Criterion хотел бы вернуться к серии Burnout, но не скоро; авторы The Callisto Protocol вдохновлялись «Губкой Бобом» и мультиками Pixar; новая .