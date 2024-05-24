Лебедев: нанесен удар по целям в Чугуеве, где находится пункт снабжения ВСУ

ВС РФ в пятницу нанесли удар по целям на территории города Чугуев Харьковской области, в котором находится перевалочный пункт снабжения украинских военных боеприпасами и горючим, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.