Лебедев: нанесен удар по целям в Чугуеве, где находится пункт снабжения ВСУ

ВС РФ в пятницу нанесли удар по целям на территории города Чугуев Харьковской области, в котором находится перевалочный пункт снабжения украинских военных боеприпасами и горючим, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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