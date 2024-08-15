Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вторжение в Курск — месть недовольных генералов? Над Белоусовым нависла тень Иванова

Вторжение в Курск — месть недовольных генералов? Над Белоусовым нависла тень Иванова

Ожесточит ли он свое сердце? Давайте не будем забывать, что в прошлом он уже принимал некоторые очень трудные решения, например, инициировал сирийскую миссию и Специальную военную операцию (СВО)) со всеми ее последствиями.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
вопрос не страновых отношений, вопрос выше - место России в глобальной системе власти. тут Кеша прав по сути, - первые два &quot;ответа&quot; это тактика, а вот третий имеет под собой основу, но требует конкретизации фразы &quot;уничтожить базы, которые давали бы любую возможность повторения...&quot; в части &quot;базы&quot;, - что это за &quot;базы&quot; и где они?
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22 час.
Геннадий Бережнов
Но я доверяю ему, безоговорочно, что он сделает правильное дело. Однако лишь бы время не упустить, как перо жар - птицы!
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21 час.

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