Вторжение в Курск — месть недовольных генералов? Над Белоусовым нависла тень Иванова

СК

Сергей Ковалев

вопрос не страновых отношений, вопрос выше - место России в глобальной системе власти. тут Кеша прав по сути, - первые два "ответа" это тактика, а вот третий имеет под собой основу, но требует конкретизации фразы "уничтожить базы, которые давали бы любую возможность повторения..." в части "базы", - что это за "базы" и где они?