Итальянский иллюстратор начала XX века, который точно знал, что такое эротика

Мир огромен и многообразен, чтобы попытаться изучить его полностью. Но наша редакция не унывает: всё-не всё, но очень много интересного узнаем!Святой ЛенинПоследователи религии Каодай, распространённой во Вьетнаме, поклоняются одноимённому божеству, однако считают святыми лидеров многих других религий и не только.