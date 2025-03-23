Татьяна Плаксина объяснила, зачем занялась балетом для взрослых. «У меня такая мечта — снять клип на свою песню и станцевать в нем на пилоне.
Дочь Успенской получила травму на пилоне
Комментарии
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Владимир Тамбасов
И я наверное с ума сойду от слез от умиления глядя на эту парочку
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21 час.
Владимир Тамбасов
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21 час.
ПавелЗзаварзин
Успенская родилась в тюряге, а Плаксину давно нужно изолировать туда же насовсем. Шлак!
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19 час.
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