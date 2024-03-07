Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте присоединились к Всероссийской акции МВД России «8 Марта- В каждый Дом»

В преддверии Международного женского дня сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителем Общественного совета провели традиционную акцию «8 Марта - В каждый Дом» и поздравили жительниц Пскова и гостей города с первым весенним праздником.