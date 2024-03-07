Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте присоединились к Всероссийской акции МВД России «8 Марта- В каждый Дом»

В преддверии Международного женского дня сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителем Общественного совета провели традиционную акцию «8 Марта - В каждый Дом» и поздравили жительниц Пскова и гостей города с первым весенним праздником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Подразделения РЭБ Балтийского флота нарушили систему управления отряда кораблей и самолетов-разведчиков условного противника
- Два противолодочных самолёта Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнили полёты над Охотским морем и Тихим океаном
- Специалисты фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ непрерывно доставляют почту военнослужащим в зону проведения СВО
Свежие комментарии