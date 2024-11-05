Политика как он...
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Политика как она есть

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Разведсообщество США заявило о предполагаемых попытках России вмешаться в выборы

Разведсообщество США заявило о предполагаемых попытках России вмешаться в выборы

ФБР, Управление директора национальной разведки США, а также Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявили о попытках иностранных государств, в частности России, вмешаться в американские выборы.

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