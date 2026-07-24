Электронные подписи станут доступны международным организациям

Закон о выдаче усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) международным и межправительственным организациям, их филиалам и представительствам на территории России 24 июля одобрил Совет Федерации.
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