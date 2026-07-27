Үзмәшгульләр өчен «больничный» түләүләре 35 мең сумга җитәргә мөмкин

Үзмәшгуль россиялеләр «больничныйлар» буенча беренче түләүләрне 2026 елның августында ук алачак. Әгәр иминият стажы сигез елдан да ким булмаса, иминият түләвенең сайланган күләме аена 50 мең сум икән, ул очракта пособиенең максималь күләме 35 мең сум тәшкил итәчәк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии