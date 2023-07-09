Железный ящик использовали в виде подпорки под дачей 35 лет. Мужчина взял болгарку и решил посмотреть, что внутри

TRENDYMENДом/ДачаПодписатьсяЖелезный ящик использовали в виде подпорки под дачей 35 лет. Мужчина взял болгарку и решил посмотреть, что внутриВладелица дачи вызвала специалиста, чтобы исправить неровности опор дома, которые появились со временем.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАЛАркадий ЛунинУх, какая интересная информация! Авторы, это неудачная шутка, что ли???Ответить11 час.YSKOLОтветить9 час.ДШДональд ШариковМастер облажался на дне ящика был тёкст нового хита бузовойОтветить7 час.
Свежие комментарии