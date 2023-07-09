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Железный ящик использовали в виде подпорки под дачей 35 лет. Мужчина взял болгарку и решил посмотреть, что внутри

Железный ящик использовали в виде подпорки под дачей 35 лет. Мужчина взял болгарку и решил посмотреть, что внутри

Владелица дачи вызвала специалиста, чтобы исправить неровности опор дома, которые появились со временем.

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Комментарии
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АЛ
Аркадий Лунин
Ух, какая интересная информация! Авторы, это неудачная шутка, что ли???
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11 час.
YSKOL
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9 час.
ДШ
Дональд Шариков
Мастер облажался на дне ящика был тёкст нового хита бузовой
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7 час.

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