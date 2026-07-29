Медведев: Запад использует Украину как таран

В качестве тарана для уничтожения России использует Украину Запад, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев 29 июля на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
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