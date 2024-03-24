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  • Dash45
    отвечаю - урод!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Спасатели вывели ...
  • Геннадий Речинский
    какой дебил заголовок писал.Спасатели вывели ...
  • Татьяна Бутова
    . Точно. И открыть только для тех, кто добровольцем пойдет на СВО.Депутат предлагае...

DR Platform включен в Реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России

DR Platform включен в Реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России

Внесенный в Реестр отечественного программного обеспечения Министерства цифрового развития России продукт DR Platform компании "Айтеко" - это современное решение класса CMS (Сontent management system), которое позволяет организовывать и управлять портальными решениями без необходимости изменения исходного кода.

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