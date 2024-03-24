DR Platform включен в Реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России

Внесенный в Реестр отечественного программного обеспечения Министерства цифрового развития России продукт DR Platform компании "Айтеко" - это современное решение класса CMS (Сontent management system), которое позволяет организовывать и управлять портальными решениями без необходимости изменения исходного кода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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