Правительство выделило деньги на достройку трех Ил-114-300

Правительство приняло решение поддержать выпуск новых самолетов Ил-114-300, в частности, для авиаперевозок на Дальнем Востоке, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает 30 июля пресс-служба кабинета министров.
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