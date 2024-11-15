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Российские войска выбили украинских военных из села Новодаровка

Вооруженные силы (ВС) России выбили украинских военных из села Новодаровка, взяв запорожское село под контроль, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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