Фото: Tesla Tesla Roadster нового поколения, представленный Илоном Маском, способен подниматься над землей, выполнять маневры в воздухе и, по заявлению компании, разгоняться до 60 миль/ч (96,6 км/ч) менее чем за секунду.
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