Аукционы Минфина — спрос на ОФЗ 26238 был идеальным

Сегодня Минфин предложил два классических выпуска: 26235 (погашение 03.2035) и 26238 (05.2041). На эти бумаги недавно были зарегистрированы допвыпуски, равно как и на ОФЗ-26221, 26228, 26230, 26233, 26235, 26238, 26240, каждый в объеме 50 млрд руб • В выпуске 26235 спрос составил 36.