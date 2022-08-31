Владимирский избирком потребовал от врио губернатора из «Единой России» снять агитплакат

Он занавесил историческое здание.В городе Меленки Владимирской области полиция сняла предвыборный плакат временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Авдеева, идущего на сентябрьские выборы как кандидат от партии «Единая Россия».
Он занавесил историческое здание.В городе Меленки Владимирской области полиция сняла предвыборный плакат временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Авдеева, идущего на сентябрьские выборы как кандидат от партии «Единая Россия».
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