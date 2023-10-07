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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайское правителство отреагировало на сообщения о "слабой готовности" к зиме

Алтайское правителство отреагировало на сообщения о "слабой готовности" к зиме

За последние пять лет количество проблемных в этом плане муниципалитетов снизилось более чем в 3 раза — с 40 до 12 В пятницу, 6 октября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание правительства по вопросам готовности топливно-энергетического комплекса и объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему периоду.

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