Berg PRESS

328 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марат Гималутдинов
    Вот ...делать нечего, а всё условно взрослые люди, речевку наверное ещё кричали?ЦИК запустил симв...
  • Юрий кокин
    Если американцы востребуют убийцу, закончить ему жизнь на электрическом стуле. Я бы отдал.Севшая в попутку ...
  • Валерий Скрипников
    этот ублюдок видимо жалеет о том времениКравчук раскритик...

ВВС США получат 145 «убийц» российских С-400

ВВС США получат 145 «убийц» российских С-400

Изображение: U.S. Air Force / AP Фрэнк Кендалл, кандидат президента США Джо Байдена на пост министра Военно-воздушных сил (ВВС), поддерживает приобретение Пентагоном 145 стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider, пишет The Drive.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх