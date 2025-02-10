Клинический психолог Алексеева ответила, как пережить зимнюю хандру

Нехватка солнца, холод, затянувшаяся зима способны негативно влиять на настроение человека. В попытках справиться с хандрой в зимний период люди нередко прибегают к не самым здоровым методам — налегают на сладкое, употребляют алкоголь или скроллят ленты соцсетей.