Клинический психолог Алексеева ответила, как пережить зимнюю хандру

Нехватка солнца, холод, затянувшаяся зима способны негативно влиять на настроение человека. В попытках справиться с хандрой в зимний период люди нередко прибегают к не самым здоровым методам — налегают на сладкое, употребляют алкоголь или скроллят ленты соцсетей.
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