Военные коммунальщики Минобороны России по ЮВО готовят технику к зимнему режиму эксплуатации в Ростове-на-Дону

Также проведены инструкторско-методические занятия по правилам перевода и соблюдению мер техники безопасности с начальниками производственных участков, личным составом водителей, старшими бригад по переводу техники.
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