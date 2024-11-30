Рекомендации для каждого знака, в каких украшениях встречать Новый 2025 год Алёна Юрьева Новый год — особенное время, когда каждый из нас стремится не только загадать желание, но и создать гармонию с символом наступающего года.
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