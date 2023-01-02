Вечерняя Москва

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Андрей Бочкарев: В 2022 году в Москве ввели почти 13 миллионов «квадратов» недвижимости

Андрей Бочкарев: В 2022 году в Москве ввели почти 13 миллионов «квадратов» недвижимости

За прошлый год в столице ввели почти 13 миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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