Андрей Бочкарев: В 2022 году в Москве ввели почти 13 миллионов «квадратов» недвижимости

За прошлый год в столице ввели почти 13 миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
За прошлый год в столице ввели почти 13 миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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