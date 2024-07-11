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Царьград

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Пропавших в горах Кузбасса в 2023 году подростков признали умершими

Пропавших в горах Кузбасса в 2023 году подростков признали умершими

Суд признал пропавших на Кузнецком Алатау в Кузбассе подростков мертвыми.Пропавших год назад подростков признали по решению суда умершими – об этом сообщает областная прокуратура.

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