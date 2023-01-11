Общественная служба новостей

1 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Эксперт Унникришнан оценил шансы присоединения Индии к «потолку цен» на нефть

Эксперт Унникришнан оценил шансы присоединения Индии к «потолку цен» на нефть

Политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation («Обсервер ресерч фаундейшн») Нандан Унникришнан высказался о возможности присоединения Индии к потолку цен, который был введен странами Запада на нефть из России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх