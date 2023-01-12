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Bellator опубликовал список участников Гран-при в легком весе. Кроме Нурмагомедова в турнире примет участие Александр Шаблий

Bellator опубликовал полный список участников Гран-при в легком весе. Ранее стало известно, что чемпион дивизиона Усман Нурмагомедов в четвертьфинале Гран-при встретится с Бенсоном Хендерсоном.

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