Трогательная история немецкой любви Михаила Ломоносова

Многие великие люди имели своеобразное представление об отношениях и не отличались особой верностью. Русскому ученому Михаилу Ломоносову было не сравниться по этой части с академиком Львом Ландау, но светоч нашей науки тоже был парень еще тот.
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