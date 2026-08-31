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Путин: Россия Украина низагын тәмамлау юнәлешендә хәрәкәт итә

Путин: Россия Украина низагын тәмамлау юнәлешендә хәрәкәт итә

Россия Украина низагын тәмамлау юнәлешендә хәрәкәт итә. РФ Президенты Владимир Путин Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммиты кысаларында узган Һиндстан Премьер-министры Нарендра Моди белән очрашуда шулай дип белдерде.

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