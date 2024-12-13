В московском аэропорту разрешили электронные посадочные талоны на всех рейсах

Нововведение призвано сократить время на прохождение предполетных проверок. Аэропорт «Внуково» в Москве внедрил возможность использования электронных посадочных талонов на всех своих рейсах, включая как внутренние, так и международные направления.
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