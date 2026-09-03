Команда «Айболитов» для дикой природы: ветеринары оценили состояние медвежат

Экзамен на волю: 14 медвежат успешно прошли предвыпускной осмотр. 29 августа в Центре спасения медвежат-сирот состоялось важное событие: приехали Сергей Олегович и Надежда Петровна из «Госпиталя Дикой Природы» (WNHospital).
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