Автоэксперт назвал логичной идею установки видеорегистраторов в учебные автомобили

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева оборудовать автомобили, используемые для обучения граждан вождению, средствами видеорегистрации.
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева оборудовать автомобили, используемые для обучения граждан вождению, средствами видеорегистрации.
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