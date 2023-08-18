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Автоэксперт назвал логичной идею установки видеорегистраторов в учебные автомобили

Автоэксперт назвал логичной идею установки видеорегистраторов в учебные автомобили

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева оборудовать автомобили, используемые для обучения граждан вождению, средствами видеорегистрации.

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