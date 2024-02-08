Движение по улице с горящей многоэтажкой перекрыли в Москве

Скриншот видео Движение по улице Черняховского в Москве, где на площади двух тысяч квадратных метров горит многоэтажное здание, перекрыли на время работы экстренных служб, сообщили в столичном департаменте транспорта.
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