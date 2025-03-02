Спикер Джонсон заявил, что если Зеленский не образумится, то Украину должен возглавить "кто-то другой"

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майк Джонсон, который принадлежит к республиканцам и представляет в законодательном органе штат Луизиана, считает, что если Владимир Зеленский не образумится и не начнет вести переговоры о мире, то Украину должен возглавить другой политик.