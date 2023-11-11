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Сибирячка рассказала о стоянии в гигантской очереди за браслетом на "Щелкунчика" в Москве

Сибирячка рассказала о стоянии в гигантской очереди за браслетом на "Щелкунчика" в Москве

Электронные девайсы дают право на приобретение билета в Большой театр на балет "Щелкунчик".В Москве образовалась гигантская очередь за браслетами, дающими право на покупку билета на балет "Щелкунчик" в Большой театр.

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