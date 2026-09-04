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Анонс нетипичного симулятора свиданий Dreadlines

Анонс нетипичного симулятора свиданий Dreadlines

Состоялся анонс проекта «Dreadlines» от студии «Zimt Games».Игра является симулятором свиданий с разными монстрами.

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