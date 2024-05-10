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100 лет назад в пачки сигарет вкладывали не рак и рахит, а красавиц Голливуда

100 лет назад в пачки сигарет вкладывали не рак и рахит, а красавиц Голливуда

MAXIM собрал для вас в одном месте горячие вкладыши из сигарет 1920-х годов. Какой из них самый горячий, на ваш взгляд? Разглядывая все эти снимки, хочется не только закурить (и тотчас умереть от саркомы), но и осознать, сколько же в эпоху немого кино имелось замечательных красавиц, и почти никого из них у нас не помнят.

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