100 лет назад в пачки сигарет вкладывали не рак и рахит, а красавиц Голливуда

MAXIM собрал для вас в одном месте горячие вкладыши из сигарет 1920-х годов. Какой из них самый горячий, на ваш взгляд? Разглядывая все эти снимки, хочется не только закурить (и тотчас умереть от саркомы), но и осознать, сколько же в эпоху немого кино имелось замечательных красавиц, и почти никого из них у нас не помнят.