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Царьград

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Forbes: Украинские кинотеатры потеряли 110 тыс. долларов за неделю

Forbes: Украинские кинотеатры потеряли 110 тыс. долларов за неделю

Украинские кинотеатры, такие как Multiplex и "Оскар", понесли убытки в 110 тысяч долларов из-за отмены сеансов в период с 31 августа по 5 сентября 2026 года.

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