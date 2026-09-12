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МТС рассказала, как и где работает 5G в России

МТС рассказала, как и где работает 5G в России

В диапазоне 4,9 ГГц скорость достигает 1,5 Гбит/с, но полноценное покрытие пока ограничено отдельными локациями МТС раскрыла подробности работы сети 5G, которую оператор запустил 11 сентября в крупных городах России.

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