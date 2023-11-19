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«Бромли» из 5-й лиги Англии наймет футбольного тактика через отбор в Football Manager 2024

«Бромли» из 5-й лиги Англии наймет футбольного тактика через отбор в Football Manager 2024

ФК «Бромли» анонсировал сотрудничество с Xbox, а в частности с Football Manager 2024. Результатом коллаборации стал поиск сотрудника, который займет место тактика в футбольном клубе из 5-й лиги Англии.

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